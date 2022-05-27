Нейрохирурги Жуковской больницы успешно провели одну из сложнейших операций на позвоночнике

Уникальную операцию на позвоночнике провели в Жуковской клинической больнице. Нейрохирурги травматологического отделения под руководством кандидата медицинских наук Амина Фыкри дали возможность двадцатилетнему мужчине снова встать на ноги.

По оценке некоторых специалистов, подобная операция уникальна даже в мировом масштабе.

20-летний Михаил Голованов был зажат погрузчиком на работе. Список повреждений был длинным — «перелом, травма, гематома, отрыв, шок».

«Его просто сложило как книжку, но в обратную сторону», — пояснил лечащий врач Константин Романов.

Пациента сначала доставили в Домодедовскую больницу, после обследования и стабилизации состояния юноша был переведен в Раменскую ЦРБ. После нескольких медицинских вмешательств, не увенчавшихся успехом, Михаила перевели в травматологическое отделение Жуковской ГКБ для оперативного лечения.

Команда нейрохирургов — заведующий отделением Амин Фыкри, Константин Романов, Тимофей Сергиенко, Андрей Тарасов и Вахтанг Аношин — в буквальном смысле собрала позвоночник заново, укрепив его металлическими конструкциями.

В настоящее время Михаил направлен на реабилитацию по месту жительства. Из клиники мужчина смог выйти на своих ногах.

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