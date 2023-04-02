Подмосковье 02 апреля 2023, 12:42 Нейрохирурги из Жуковского спасли глухонемого пациента с опухолью головного мозга Дмитрий Павлов

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Врачи неврологического отделения Жуковской ГКБ спасли пожилого мужчину, у которого обнаружили крупную злокачественную опухоль височной области головного мозга. Операция заняла четыре часа, сообщил пресс-секретарь больницы Эдуард Семенов.

Глухонемого 72-летнего пациента доставили в ГКБ врачи скорой помощи. У него выявили гипертонический криз. Мужчина страдал от сильной головной боли и судорог, находился в подавленном психическом состоянии.

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При проведении МРТ у него выявили опухоль, рост которой и стал первопричиной ухудшения состояния. Пенсионера перевели в блок нейрохирургии и сделали ему экстренную костно-пластическую трепанацию черепа с удалением микрохирургическим путем 350-граммовой анапластической астроцитомы.

«Операция заняла четыре часа и прошла успешно», — подчеркнул заведующий нейрохирургическим блоком Жуковской ГКБ Фыкри Амин.

После операции и комплексной терапии пациента выписали на амбулаторное лечение, под наблюдение терапевта и онколога.