Подмосковье 05 апреля 2023, 13:35 Нейрохирурги из Солнечногорска поставили на ноги мужчину со смещением позвонка

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Нейрохирурги из Солнечногорска поставили на ноги 60-летнего мужчину со смещением поясничного позвонка и онемением нижних конечностей. Пациент мучился от сильных болей в пояснице и ногах, а также слабости.

Мужчина не мог самостоятельно передвигаться. Симптомы нарастали в течение времени, а амбулаторное лечение не помогало.

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Пациент поступил в неврологическое отделение. После консультации нейрохирурга его перевели для операции в нейрохирургическое отделение. У больного выявили патологическое смещение поясничного позвонка — спондилолистез, вызывавшее сдавление спинномозговых нервов.

«Мы провели операцию по освобождению нервных структур и стабилизации поясничного отдела позвоночника. Осуществили фиксацию поясничных позвонков системой металлоконструкции из титанового материала, а также установили специальный имплант — протез межпозвонкового диска», — сообщил заведующий нейрохирургического отделения Роман Михайлов.

Во время операции специалисты выровняли позвонки относительно друг друга и зафиксировали их. Пациент избавился от болей. На третий день после хирургического вмешательства он смог самостоятельно ходить. Мужчину уже выписали.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области построили 260 объектов — это поликлиники, ФАПы, офисы врачей общей практики. Сейчас в медучреждениях проводят капремонт и поставляют новое оборудование, такое как цифровые МРТ, рентгены, маммографы.

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