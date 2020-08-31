Нейрохирурги из Пушкино спасли пенсионера. Мужчина не подозревал, что был в опасности

Житель Пушкино остался жив благодаря работе нейрохирургов. Игорь Саковский пережил операцию по удалению гематомы. Несколько недель пенсионер даже не предполагал, что находится в опасности.

Источник фото: телеканал «360»

Тонкий шрам над виском — единственное, что напоминает об операции. Пару недель назад Игорю Саковскому провели трепанацию черепа и удалили гематому. 200 миллилитров крови скопилось возле мозга и в любую минуту могло убить пациента. А он ничего и не подозревал — думал, просто болит голова.

«Потихоньку болело и болело, потом отпустило, внимания и значения не придавал. Потом, думаю, зайду перед работой проверюсь. Зашел на КТ, и у врачей такие глаза были, сказали: „Все, сиди здесь“», — рассказал Игорь Саковский, пациент Московской областной больницы имени профессора Розанова.

Практически с порога пациента отправили на операционный стол. Резкое покалывание в висках сигнализировало о том, что гематома уже достигла огромных размеров. Если бы Игорь продолжил глушить боль антибиотиками или отложил визит к врачу на другой день, исход мог быть летальным. Счет шел на часы. Сгусток крови сжал сосуды и сместил часть мозга с привычного положения на сантиметр.

«Давление больших полушарий мозга, еще и смещение серединных структур — а там жизненно важные центры — плюс еще и поддавливало ствол головного мозга, где находится дыхательный центр», — пояснила Нина Вознесенская, нейрохирург Московской областной больницы имени профессора Розанова.

Источник фото: телеканал «360»

Оперировала Игоря нейрохирург Нина Вознесенская, на экстренное вмешательство ушло меньше часа. Выяснилось, что гематоме уже около двух недель.

Пациент не помнит, чтобы ударялся головой. Нейрохируг предположила, что Игорь все же ударился виском, но мог не обратить на это внимания. Так что с любыми головными болями специалист рекомендует обращаться к врачу, потому что лучше перестраховаться. А если начались проблемы с речью, потеря координации — тем более.

Восемь лет назад Нина Николавна в коридоре больницы увидела мужчину. Он выглядел обмякшим. Врач тут же поняла: у него гематома. Ее удалили, а пациенту установили титановую пластину. Такую же скоро поставят Игорю. Уже на следующий день после трепанации он мог двигаться, а после установки импланта сможет снова жить как раньше. Собирается снова сесть за руль и успеть собрать урожай на даче.