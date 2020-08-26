Нейрохируг из Пушкина спасла пациента с переломом позвоночника

Источник фото: телеканал «360»

Травму Валентин получил во время работы, по профессии он строитель, приехал в Пушкино из Костромской области.

«Работали, жили в квартире, телевизор плохо показывал, решили антенну поправить, упал, когда полез, с лестницы», — рассказывает Валентин Сорокин.

Источник фото: телеканал «360»

Жена от Валентина не отходит и, кажется, до сих пор приходит в себя — боялась, что Валентин станет инвалидом. В большинстве случаев при оскольчатом переломе позвоночника так и происходит — если пациента неправильно транспортировать или прооперировать, то он останется парализованным. Благо, Валентин попал в руки грамотных врачей — его оперировала нейрохируг Нина Вознесенская.

Источник фото: телеканал «360»

Нина Николаевна и не таких на ноги ставила. Когда привезли Валентина, оказалось, что у него «взрывной перелом» — это значит, что один из позвонков разбился на мелкие кусочки.

Всего за час Нина Вознесенская «починила» спину парня. Через ножки позвонков ввели металлоконструкцию, чтобы восстановить высоту и контур позвоночного канала.

Источник фото: телеканал «360»

Уже 25 лет Нина Вознесенская проводит сложные операции. Она подполковник медицинской службы, была в горячих точках, работала в главном госпитале космических войск. Теперь спасает гражданских: оперирует головной мозг, позвоночник и даже делает бескровные операции — с помощью одного прокола.

«Когда мы через иголочку вводим специальный жидкий цемент, я изнутри благодаря работе этой иголочки и введения цемента восстанавливаю полностью то, каким он должен быть, этот сломанный позвоночник», — объясняет врач-нейрохирург Московской областной больницы им. проф. В. Н. Розанова Нина Вознесенская.

Нина Николаевна считает, что движение — это жизнь. Занимается легкой атлетикой и бегает марафоны, говорит, это прочищает голову. И своим пациентам тоже советует — даже после самых тяжелых операций скорее подниматься на ноги и не засиживаться. Как Валентин — совсем скоро ему снимут швы и он вернется на работу.