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    26 августа 2020, 21:15

    Нейрохируг из Пушкина спасла пациента с переломом позвоночника

    Анастасия Максимовских , Елена Маркелова , Любовь Рязанцева

    Житель города Пушкино упал со второго этажа и сломал… позвоночник. Сложно поверить, но травму Валентин получил неделю назад, а уже сейчас он встает и ходит. Спасли мужчину в Московской областной больнице имени В. Н. Розанова.
    Нейрохируг из Пушкина спасла пациента с переломом позвоночника | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Травму Валентин получил во время работы, по профессии он строитель, приехал в Пушкино из Костромской области.

    «Работали, жили в квартире, телевизор плохо показывал, решили антенну поправить, упал, когда полез, с лестницы», — рассказывает Валентин Сорокин.

    Нейрохируг из Пушкина спасла пациента с переломом позвоночника | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Жена от Валентина не отходит и, кажется, до сих пор приходит в себя — боялась, что Валентин станет инвалидом. В большинстве случаев при оскольчатом переломе позвоночника так и происходит — если пациента неправильно транспортировать или прооперировать, то он останется парализованным. Благо, Валентин попал в руки грамотных врачей — его оперировала нейрохируг Нина Вознесенская.

    Нейрохируг из Пушкина спасла пациента с переломом позвоночника | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Нина Николаевна и не таких на ноги ставила. Когда привезли Валентина, оказалось, что у него «взрывной перелом» — это значит, что один из позвонков разбился на мелкие кусочки.

    Всего за час Нина Вознесенская «починила» спину парня. Через ножки позвонков ввели металлоконструкцию, чтобы восстановить высоту и контур позвоночного канала.

    Нейрохируг из Пушкина спасла пациента с переломом позвоночника | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Уже 25 лет Нина Вознесенская проводит сложные операции. Она подполковник медицинской службы, была в горячих точках, работала в главном госпитале космических войск. Теперь спасает гражданских: оперирует головной мозг, позвоночник и даже делает бескровные операции — с помощью одного прокола.

    «Когда мы через иголочку вводим специальный жидкий цемент, я изнутри благодаря работе этой иголочки и введения цемента восстанавливаю полностью то, каким он должен быть, этот сломанный позвоночник», — объясняет врач-нейрохирург Московской областной больницы им. проф. В. Н. Розанова Нина Вознесенская.

    Нина Николаевна считает, что движение — это жизнь. Занимается легкой атлетикой и бегает марафоны, говорит, это прочищает голову. И своим пациентам тоже советует — даже после самых тяжелых операций скорее подниматься на ноги и не засиживаться. Как Валентин — совсем скоро ему снимут швы и он вернется на работу.

    Новости SMI.FM