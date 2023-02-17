Подмосковье 17 февраля 2023, 04:04 Неисправностей на сетях ЖКХ Подмосковья за неделю стало меньше на 7% Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Подмосковная аварийно-восстановительная служба зафиксировала 211 технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения Московской области. Рабочие выполнили 32 выезда в населенные пункты региона. За неделю специалисты устранили все неисправности.

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Из 211 технологических проблем 28 были связаны с обеспечением потребителей холодной водой, 41 — горячей, 48 — отоплением, 103 — электроснабжением.

Подмосковные работники провели 14 мероприятий по обеспечению безопасности на объектах ЖКХ.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Ремонтные бригады дежурят в круглосуточном режиме. Их рабочий транспорт оснащен средствами электрогазосварки, подъемными механизмами и мобильными генераторами.

В конце 2021 года в Истре открыли филиал МОС АВС, что позволило снизить время на ликвидацию технологических нарушений, а также значительно сократилось время, требуемое для развертывания аварийных бригад.

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