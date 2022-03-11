Подмосковье почти в полной мере обеспечено семенами зерновых и масличных культур. Дефицита не возникнет, подчеркнул министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

Он рассказал, что федеральный Минсельхоз сейчас проводит оперативные переговоры с поставщиками ресурсов из стран, не вошедших в санкционный список, чтобы обсудить с ними недостающие сельскому хозяйству партии.

Сомнений в том, что аграрии Подмосковья не только сохранят, но и увеличат в текущем году объемы производства, нет Сергей Воскресенский.

В Минсельхозпроде Подмосковья заверили, что проблем не будет с семенами рапса, кукурузы, картофеля.

«Семена рапса в объеме 50% завозим из Беларуси — проблем не будет. Кукурузой российской селекции мы обеспечены на уровне 86%. Недостающую потребность ежегодно завозили из Германии и Голландии», — уточнили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что недостающий объем кукурузы заменят отечественными семенами других кормовых культур.

Что касается семян картофеля, то из общей потребности 37,5 тысячи тонн подмосковные хозяйства обеспечены семенами полностью Минсельхозпрод Подмосковья.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин исключил дефицит товаров в России.