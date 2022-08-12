Неформальные встречи по вопросам ЖКХ стали еженедельными в Раменском

В четверг, 11 августа, в одном из дворов Раменского состоялась неформальная встреча жителей многоквартирных домов, коммунальщиков и руководителей округа. На «Школе ЖКХ нашего двора» соседи смогли решить массу вопросов.

Такие встречи на открытом воздухе — отличная возможность обсудить общие вопросы и просто познакомиться. На несколько часов детская площадка одного из дворов Раменского превратилась в школу жилищно-коммунальных премудростей для взрослых. Более сотни соседей-активистов вышли на встречу с Госжилинспекцией, руководством муниципальной администрации и предприятий, которые обеспечивают жизнеспособность МКД. Занятия проходили неформально — без официальных речей и монологов, в формате простого общения. Рабочие столы представителей ведомств, где решались житейские вопросы, располагались по соседству со сладкими угощениями и анимацией для малышей.

«Такой праздник во дворе — хороший способ для управляющих организаций познакомиться с собственниками и узнать, какие проблемы их волнуют. А жителям это помогает решать все возникающие вопросы в дружественной атмосфере и напрямую», — рассказала руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина. По ее словам, такие неформальные встречи представителей ЖКХ с жильцами будут проходить в Раменском еженедельно до конца лета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — во главу угла поставить мнение жителей. Решение проблем каждого конкретного человека должно стать главным в работе министерств и ведомств Подмосковья.