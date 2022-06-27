Недострой снесут в Серпухове после просьб жителей

Жители микрорайона Ивановские Дворики в Серпухове 20 лет боролись с собственником недостроя. После нескольких судов здание приговорили к сносу, сегодня приступили к демонтажу.

Заброшенная стройка появилась в микрорайоне, когда собственник нарушил сроки сдачи проекта, сообщили в РИАМО. В здании планировалось обустроить детское кафе. Жалобы местных жителей привели к судебному разбирательству. Несмотря на то, что недострой приговорили к сносу, собственники каждый раз подавали апелляции, из-за чего дело растянусь на два десятилетия.

Источник фото: телеканал «360»

Спустя несколько судов администрация муниципалитета начала демонтировать здание по решению мирового суда. В это время собственник передал долю объекта третьему лицу. Новый владелец здания подал иск в Троицкий районный суд города Москвы о признании сноса незаконным, после чего на демонтаж наложили запрет до момента рассмотрения дела.

В октябре прошлого года суд отказал в удовлетворении иска и снял запрет. Сегодня здание начали демонтировать, а местные жители уже обдумывают, каким микрорайон станет без заброшенной стройки.