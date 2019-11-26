Недостроев в Подмосковье стало меньше почти на четверть

В Московской области ликвидировано 23% (свыше 530 строений) от общего количества выявленных объектов незавершенного строительства. Об этом сообщил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области уточнил, что на территории региона выявлено 1879 объектов незавершенного строительства.

«Среди них порядка 1049 (60%) — это самовольные строения, остальные — недостроенные объекты, в том числе находящиеся в государственной и муниципальной собственности, а также аварийные объекты», — уточнил Владислав Гордиенко.

За два года (2018-2019) ликвидировано 533 объекта (23% от общего количества выявленных недостроев). «Из них 160 объектов (30%) снесено, 373 объекта (70%) достроено и приведено в соответствие. В среднем, срок ликвидации варьируется от трех месяцев до полутора лет», — добавил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

Источник фото: Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области

Ликвидацию объектов незавершенного строительства в Московской области ведет Мособолархитектура совместно с профильными ведомствами и органами местного самоуправления по поручению губернатора.

Недостроенные объекты создают угрозу жизни для населения и портят архитектурный облик городов Подмосковья. Задача по их устранению — одна из ключевых для градостроительного блока.

Глава Мособолархитектуры особо подчеркнул, что приоритетным направлением является именно дострой объектов и приведение их в соответствие, при условии соблюдения действующего законодательства.

В Московской области достроены и введены в эксплуатацию несколько крупных торговых объектов. В их числе — торговый дом площадью более 1,1 тысячи квадратных метров в Звенигороде по улице Московской, здание делового и торгово-развлекательного комплекса площадью порядка 12 тысяч квадратных метров в Ногинске по улице Декабристов. Также отремонтировано здание Дома культуры в подмосковном Восходе.

Источник фото: Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области

В 2018 году в Подмосковье ликвидировано 140 объектов незавершенного строительства, в 2019 году — уже 393 объекта. Лидеры среди муниципалитетов по сносу или достраиванию объектов — Клин, Одинцовский округ, Щелково, Талдомский округ и Домодедово.

Работа по объектам незавершенного строительства с этого года оптимизирована и цифровизирована, она ведется на базе Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Московской области. Исполнителям в онлайн-режиме доступны фотографии и дорожная карта по каждому из объектов, есть возможность постоянного обновления.

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко особо подчеркнул, что вся информация о ликвидации объектов незавершенного строительства интегрирована в работу Центра управления регионом Подмосковья.

К концу I квартала 2020 года в регионе запланировано ликвидировать порядка 130 объектов незавершенного строительства. 80 из них будут снесены, а остальные достроены. Владислав Гордиенко заметил, что в результате улучшиться визуальный облик подмосковных городов, а несколько неиспользуемых земельных участков будут вовлечены в хозяйственную деятельность. Кроме того, освободятся территории для социально значимых объектов, в том числе общественных территорий — парков и скверов.

Ранее Мособлархитектура рассказала о согласовании проекта, входящего в перечень недостроев Подмосковья. Это деловой комплекс Rublevo Business Park на 64 километре МКАД. Фасадные решения комплекса уже одобрены.