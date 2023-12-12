Подмосковье 12 декабря 2023, 14:22 Недостроенный многофункциональный комплекс выставили на торги в Балашихе ДОМ.РФ

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На сайте «Дом.РФ» появился лот по продаже имущественного комплекса в Балашихе. В него входит участок площадью 1,5 гектара и недостроенное здание площадью 7,38 тысячи квадратных метров. Недвижимость подойдет для строительства многофункционального комплекса, сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

Прием заявок для участия в конкурсе завершится 18 декабря. Сами торги пройдут 22 декабря. Стартовая цена объекта составила 204,53 миллиона рублей.

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Объект находится по адресу: улица Юлиуса Фучика, 1. На участке находится недостроенный корпус Российского государственного аграрного заочного университета.

«Окружение представлено другими учебными корпусами, многоэтажной жилой застройкой и территорией парка усадьбы „Пехра-Яковлевское“. С севера имущество отделено прудом от шоссе Энтузиастов, выезд на которое находится в 200 метрах», — уточнили в ведомстве.

Остановка общественного транспорта находится на расстоянии 270 метров, автостанция Южная — в одном километре, ж/д станции Балашиха — 2,3 километра, до МКАД — восемь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач.

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