Недостроенное здание совхоза снесли в деревне Каменка

В городском округе Кашира снесли недостроенное здание совхоза «Каменский». Оно находилось в деревне Каменка, совсем близко к жилой застройке. Строительство начали еще в конце прошлого века, но потом забросили.

В прошлом в Каменке возвели фундамент, частично — каркас и стеновые панели, но позже стройку решили остановить. В 2021 году здание совхоза внесли в перечень объектов незавершенного строительства.

«В 2022 году в ходе совместной работы с администрацией городского округа Кашира было принято решение снести здание совхоза в деревне Каменка, так как состояние объекта было небезопасным и представляло угрозу жизни и здоровью граждан. Летом этого года был произведен снос недостроенного объекта. На данный момент участок свободен от постройки и строительного мусора», — рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

В целом в Кашире за четыре с половиной года выявили 87 объектов незавершенного строительства. Их них 17 объектов были возведены самовольно. К текущему моменту смогли ликвидировать или привести в соответствие как минимум 50 объектов, работы в этом направлении продолжаются под контролем губернатора региона Андрея Воробьева.