Подмосковье 26 декабря 2022, 13:54 Недостроенное здание пожарной части снесли в Одинцове

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Работы по демонтажу недостроенного здания пожарной части завершились в Одинцове. Всего на территории городского округа было выявлено более 800 объектов незавершенного строительства.

Снос недостроя был выполнен в рамках масштабной работы по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий.

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«В конце прошлого века в деревне Покровское было начато строительство пожарной части, которое так и не было завершено. Долгое время объект не эксплуатировался и не обслуживался должным образом, кроме того, был свободный доступ третьих лиц, что представляло угрозу жизни и здоровью граждан», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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По данным собственников земельного участка, строительство новых объектов на данной территории в ближайшее время не планируется. Всего на территории Одинцовского округа обнаружили 809 объектов незавершенного строительства, в том числе 333 самовольных. На данном этапе снесено, достроено и приведено в соответствие порядка 83% построек.

Жителям Подмосковья напоминают, что на портале «Добродел» идет сбор предложений по использованию территорий, высвобождаемых в результате сноса недостроев, самостроев и аварийных объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вопрос с заброшенными зданиями должен стоять на контроле в каждом городском округе Московской области.

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