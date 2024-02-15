Подмосковье 15 февраля 2024, 17:48 Недостатки содержания дорог по просьбам жителей устранили в Мытищах Пресс-служба администрации г.о. Мытищи

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Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая вместе с представителями Мосавтодора провела проверку проблемных участков дорог в Погорелках. Инициатива была организована в ответ на обращения жителей, высказанные в ходе выездной администрации.

В ходе проверки осмотрели следующие дорожные артерии: Осташковское шоссе, Волковское шоссе, Пироговское шоссе, улицы Мытищинская, Фабричная и Мира.

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По словам главы Мытищ, обслуживающая организация «Мосавтодор» усилила контроль и качество содержания указанных магистралей. Ранее выявленные недостатки, такие как загрязнение дорог и остановок, были устранены.

Однако, в ходе проверки были сделаны замечания относительно уборки тротуаров и пешеходных переходов. Представители «Мосавтодора» обещали приступить к устранению этих недочетов в ближайшее время.

Тротуар на улице Мытищинской, который соединяет жилой комплекс «Афродита» и школу № 19 во время проверки признали опасным для пешеходов. Сейчас он требует ремонта. В планах провести его в летний период. На пешеходной зоне обновят асфальтовое покрытие, установят ограждения и дополнительное освещение.

Администрация подчеркнула, что содержание дорожно-уличной сети находится под особым контролем, и выездные проверки будут проводиться регулярно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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