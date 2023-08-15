Подмосковье 15 августа 2023, 11:31 Недочеты в новом корпусе школы № 6 в Лобне устранят по гарантии пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Встреча главы Лобни с педагогами и родителями прошла в школе № 6 имени Вячеслава Сахнова в микрорайоне Красная Поляна. Главной темой стало устранение недочетов, выявленных в новом корпусе учреждения.

Учителя рассказали главе городского округа Лобня Игорю Демешко о своих планах и предложениях по улучшению работы учреждения. Так, участники встречи предложили сделать ограждение на спортивной площадке. Отметим, что заниматься там могут все желающие благодаря программе «Открытый стадион».

«При осмотре здания пристройки, открытой год назад, нашли недочеты. Их запротоколировали. Теперь передадим список подрядчику для ремонта по гарантии. Обсудили также отвод сточных вод по Аэропортовской улице. Замечания переданы профильным службам», — написал в Telegram-канале Игорь Демешко.

Он отметил, что приоритетными задачами в округе остаются ликвидация второй смены в школах, уменьшение очереди в детские сады и ремонт дорог к образовательным учреждениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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