Недочеты устранят на детской площадке в Подольске на улице Мраморная

Подрядчик пообещал за неделю устранить недочеты, которые выявили при установке детской площадки на улице Мраморная в Подольске. Об этом первый зампред совета депутатов округа Любовь Ушанева сообщила у себя в Instagrаm.

Замглавы администрации Подольска Татьяна Ропот и директор МУЖРП-1 Алексей Соловов встретились с жителями домов № 3 и № 3А по улице Мраморная, чтобы обсудить вопрос установки детской площадки.

На встрече присутствовала и Ушанева. Она рассказала, что в целом работы подрядной организацией ООО «Диком» выполнены, но есть замечания: нужно восстановить покрытие в некоторых местах и перенести игровой элемент подальше от горок.

«Представитель подрядчика пообещал за неделю устранить недочеты», — сообщила она.

Жильцы также попросили установить у них во дворе дополнительные скамейки.

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