Подмосковье 13 июля 2023, 17:14 Недобросовестный поставщик лесопожарной техники в Подмосковье выплатит штраф в 2 миллиона рублей Комитет лесного хозяйства МО

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В мае этого года в Подмосковье поставили лесопожарную технику по федеральному проекту «Сохранение лесов». На выделенные регионом средства купили три седельных тягача с полуприцепами. Оборудование используется для транспортировки к местам пожаров гусеничной и спецтехники массой до 30 тонн.

«В момент доставки данной техники в Подмосковье были выявлены недостатки и несоответствие части товара техническому заданию. В адрес поставщика были отправлены все необходимые документы для устранения нарушений», — сообщил курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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По решению УФАС России по Московской области исполнителя по контракту ООО «Автореал» внесли в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Кроме того, компания должна выплатить неустойку в размере двух миллионов рублей.

Решение УФАС России по Московской области может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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