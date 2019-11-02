Недобросовестных предпринимателей выявили в Одинцовском г.о

Подмосковные предприниматели должны платить за вывоз мусора. С 1 января их обязали заключать договор на вывоз отходов. За соблюдением правил и норм следят коммунальщики, инспекторы Госадмтехнадзора и региональный оператор. На этот раз проверка прошла в Одинцовском городском округе.

Съемочная группа телеканала 360 вместе с комиссией отправились в рейд по Одинцовскому городскому округу. Искали недобросовестных предпринимателей, которые не заключили договор с региональным оператором на вывоз мусора. Первой «жертвой» стал торговый центр.

Пока его сотрудники искали ответственное лицо, мы попытались узнать у арендаторов, кто из них заключил тот самый договор. А он у компании должен быть обязательно. С 1 января этого года каждое юридическое лицо обязано подписать документ с региональным оператором на вывоз отходов.

Источник фото: телеканал «360»

Администрация торгового центра не вышла на связь. А на его территории установлен бункер совершенно другой организации. Соответственно, никто не заключал договор с Рузским региональным оператором.

Представитель Госадмтехнадзора выписал владельцам центра уведомление. А уже на следующей точке нашли мусорные контейнеры, которые принадлежат Рузскому региональному оператору. Директор даже предъявил договор. Правда, со сторонней подрядной организацией.

«В ходе проверок выявляют случаи, когда юридические лица отклоняются от данного требования. Мы это выявляем, выдаем уведомление на явку в территориальное отделение для того, чтобы они пришли и объяснили, почему они заключили данный договор», — пояснил заместитель руководителя дирекции по обращению с отходами Алексей Меньшов.

Источник фото: телеканал «360»

Проверки планируют усилить и будут проводит до тех пор, пока все предприниматели Московской области не заключат договор с региональным оператором.