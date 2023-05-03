Подмосковье 03 мая 2023, 19:22 Недобросовестных предпринимателей из Солнечногорска накажут за плохое содержание торговых объектов

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Содержание торговых объектов около Ленинградского шоссе проверили в Солнечногорске. Выявленные недочеты рассмотрят на комиссии в администрации округа, а недобросовестные предприниматели понесут наказание.

Рейд провели сотрудники управления потребительского рынка и рекламы вместе с заместителем главы администрации Солнечногорска Кириллом Типографщиком. Они проверили содержание фасадов, входных групп и качество уборки прилегающих территорий.

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Комиссия выявила не только нарушения, касающиеся внешнего облика торговых точек и благоустройства, но и использование земельных участков для непредусмотренных видов деятельности.

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