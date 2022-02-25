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    25 февраля 2022, 17:27

    Недобросовестные УК в Дубне потеряют лицензии за регулярные нарушения

    Анастасия Аброськина

    Работу недобросовестных управляющих компаний взяли на усиленный контроль в Дубне. Несмотря на все замечания по уборке дворов и очистке крыш, нарушения продолжаются. И теперь речь идет о лишении лицензий, рассказал прокурор округа Дмитрий Антонов.

    Недобросовестные УК в Дубне потеряют лицензии за регулярные нарушения | Изображение 1

    Во многих дворах остались кучи снега, на крышах — ледяные наросты и сосульки. Долгие попытки добиться качественного выполнения работ путем призывов и штрафов не привели к успеху.

    В мобильном приложении «Проверки Подмосковья» у Дубны низкие показатели по уборке. Они связаны с очисткой крыш, вывозом мусора, приведению в порядок детских площадок, дезинфекцией подъездов.

    Недобросовестные УК в Дубне потеряют лицензии за регулярные нарушения | Изображение 2

    Глава городского округа Сергей Куликов подчеркнул, что УК в полном объеме не выполняют взятые на себя обязательства.

    С начала года выписано более 20 штрафов за невывоз снега и сосульки на сумму от 10 до 70 тысяч рублей

    Сергей Куликов.

    По его словам, время уговоров закончилось. Прокурор Дубны Дмитрий Антонов также подчеркнул, что речь идет о лишении лицензий.

    Недобросовестные УК в Дубне потеряют лицензии за регулярные нарушения | Изображение 3

    В ближайшие дни проведут мониторинг по очистке крыш от наледи и вывозу снега. Индивидуальное решение примут по каждой УК.