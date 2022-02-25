Недобросовестные УК в Дубне потеряют лицензии за регулярные нарушения

Работу недобросовестных управляющих компаний взяли на усиленный контроль в Дубне. Несмотря на все замечания по уборке дворов и очистке крыш, нарушения продолжаются. И теперь речь идет о лишении лицензий, рассказал прокурор округа Дмитрий Антонов.

Во многих дворах остались кучи снега, на крышах — ледяные наросты и сосульки. Долгие попытки добиться качественного выполнения работ путем призывов и штрафов не привели к успеху.

В мобильном приложении «Проверки Подмосковья» у Дубны низкие показатели по уборке. Они связаны с очисткой крыш, вывозом мусора, приведению в порядок детских площадок, дезинфекцией подъездов.

Глава городского округа Сергей Куликов подчеркнул, что УК в полном объеме не выполняют взятые на себя обязательства.

С начала года выписано более 20 штрафов за невывоз снега и сосульки на сумму от 10 до 70 тысяч рублей Сергей Куликов.

По его словам, время уговоров закончилось. Прокурор Дубны Дмитрий Антонов также подчеркнул, что речь идет о лишении лицензий.

В ближайшие дни проведут мониторинг по очистке крыш от наледи и вывозу снега. Индивидуальное решение примут по каждой УК.