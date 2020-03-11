«Неделю детского кино» проведут в Московской области в дни весенних школьных каникул

В рамках этого проекта детям и подросткам бесплатно покажут лучшие отечественные детские фильмы военно-патриотической тематики, которые рекомендовал к просмотру областной Минкульт.

«Картины, созданные на основе исторических и культурных традиций страны — это одно из лучших средств для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности», — отмечается в сообщении ведомства.

«Неделя детского кино» пройдет в два периода: 23–29 марта и 6–12 апреля. Проект посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.