Подмосковье 03 марта 2023, 10:26 Неделя товаров из Подмосковья пройдет в сетевых магазинах ОАЭ

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Выставка Gulfood 2023, которая недавно завершилась в Дубае, помогла достигнуть новых договоренностей об экспорте произведенных в Московской области товаров. В Мининвесте сообщили, что в одной из торговых сетей страны проведут Неделю подмосковной гастрономии.

«Наша делегация провела переговоры с ретейл-бизнесом ОАЭ с целью продвижения пищевой продукции на рынки стран Персидского залива. Торговые сети всячески приветствуют появление российских товаров на полках», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Подмосковье является одним из главных производителей продуктов в России и многое может предложить зарубежным партнерам. Одна из сетей уже выразила заинтересованность в партнерстве и организует в своих магазинах Неделю подмосковной гастрономии.

На выставке Gulfood 2023 представители Подмосковья провели более 300 встреч с участниками из Катара, Омана, Вьетнама, Ирана и других стран. Работа по налаживанию экспорта продолжается.

Подмосковные компании уже начали поставлять продукцию в магазины ОАЭ. Так, недавно «Плодоимпорт» заключил контракт на продажу консервированных овощей и салатов под торговой маркой «Дядя Ваня» в сети Union Coop.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о решении логистических проблем бизнеса в новых для экономики условиях.

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