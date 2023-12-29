Подмосковье 29 декабря 2023, 10:52 Неделя Подмосковья завершится на выставке «Россия» на ВДНХ 31 декабря Пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Неделя Московской области проходит на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ с 25 по 31 декабря. На площадке «Ново-Простоквашино» можно продегустировать и купить продукцию местных фермеров. Более 20 товаропроизводителей со всего Подмосковья представили гастрономические достижения на экспозиции «Есть свое».

«Среди них представлена молочная продукция, сыры разных видов, грибы, мясные деликатесы, пряники ручной работы, крафтовый шоколад, печенье и пастила», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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На выставке «Россия» также работает павильон «Пчеловодство» — там можно попробовать и приобрести мед из Московской области, а в павильоне № 51 можно продегустировать блюда из новогоднего меню.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что гости подмосковного стенда на выставке-форуме «Россия» могут написать письмо Деду Морозу и создать новогоднюю открытку с помощью GigaChat.

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