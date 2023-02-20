Подмосковье 20 февраля 2023, 15:37 Неделя каникул началась в школах Подмосковья

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Школьники Подмосковья ушли на очередные каникулы. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Практически все школы Подмосковья обучаются по триместрам и сейчас отпустили детей на каникулы. Они снова вернутся за парты 27 февраля.

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Пятый учебный модуль продлится до 2 апреля, после чего ребята снова будут отдыхать до 9 апреля включительно. Затем, до 29 мая будет длиться последний образовательный модуль в этом учебном году. В общей сложности школьники проведут за партами 164 дня, начиная с 1 сентября. Еще 37 дней — это каникулы.

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