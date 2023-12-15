Подмосковье 15 декабря 2023, 14:43 Неделя функциональной грамотности прошла в школах Лобни Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Региональная неделя функциональной грамотности прошла в школах Лобни с 11 по 15 декабря. Для детей провели занятия по развитию математической, читательской, финансовой, естественно-научной и других видов грамотности.

В школах проводили открытые уроки, внеурочные занятия и квесты для учеников 1-х и 3-х классов, а также старшеклассников. Педагоги записывали видеотрансляции и участвовали в семинарах на платформе Российской электронной школы.

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Напомним, 2023-ий объявлен в России Годом педагога и наставника. Образованию в Лобне уделяют особое внимание. В этом году педагогический штат школ округа пополнили 18 молодых учителей.

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