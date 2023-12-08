Подмосковье 08 декабря 2023, 14:48 Неделя функциональной грамотности пройдет для учителей Подмосковья в декабре Министерство образования МО

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Неделя функциональной грамотности пройдет в школах Подмосковья с 11 по 15 декабря. Для учителей проведут семинары, тренинги, практические занятия и открытые уроки.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, такой марафон проводят каждый год, чтобы уделить снимание развитию функциональной грамотности учителей. Она необходима для формирования необходимых навыков у школьников. Тема недели связана с читательской, математической и естественно-научной грамотностью.

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Как отметили в министерстве, во все округах Подмосковья проведут свыше 200 мероприятий, чтобы обратить внимание учителей на современных способах развития метапредметных навыков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте в лицее в Протвине. Он пообщался с учащимися и преподавательским составом.

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