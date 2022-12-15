Подмосковье 15 декабря 2022, 18:44 Небольшие населенные пункты Подмосковья включили в программу «Чистая вода» Замминистра ЖКХ Подмосковья Черепанов рассказал о способе проверить чистоту воды

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Мероприятия по губернаторской программы «Чистая вода» в Московской области проводят с 2014 года. За это время условия жизни улучшили для более двух миллионов жителей. В 2022 году эти работы продолжились. Об этом «360» рассказал первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Сергей Черепанов.

Он напомнил, что в Московской области программу по доступу к чистой воде начали раньше, чем на федеральном уровне. В этом году в Подмосковье отремонтировали порядка 30 объектов водоснабжения, из них 18 при поддержке федеральных властей.

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«Отличительной особенностью этого года стало то, что мы начали смещать ракурс в сторону небольших населенных пунктов. То есть, не только в крупных городах что-то модернизируем, но даже в деревнях, селах, небольших поселках городского типа», — заявил Черепанов.

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Заместитель министра рассказал, что проверить качество воды можно двумя способами. Первый предусматривает привлечение специалистов, которые за небольшие деньги проведут необходимые анализы. Но можно проверить качество воды самостоятельно.

«Нужно налить воду в стакан. И немного понюхать. Полностью совать нос не обязательно. Чистая вода не должна иметь запаха. У нее могут быть определенные оттенки в зависимости от того, где ее берут. У воды в Московской области есть легкий металлический привкус», — заявил Черепанов.

Новую станцию водоочистки открыли в деревне Шарапово городского округа Шатура на этой неделе. Система заберет из жидкости все примеси железа, и сделает воду полностью соответствующей санитарным нормам.