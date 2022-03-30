Небольшие магазины и точки общепита в Подмосковье освободили от установки санитарных зон

Список объектов капитального строительства, в отношении которых были установлены требования по оборудованию санитарно-защитных зон (СЗЗ), сократили в Московской области. Теперь владельцы небольшого бизнеса смогут гораздо проще и быстрее приступать к реализации своих проектов.

Решение об этом приняли в качестве антикризисной меры поддержки строительной отрасли. Согласно федеральным изменениям в санитарном законодательстве, установка санитарно-защитных зон для почти 30 объектов малого и среднего предпринимательства не требуется. Новые правила распространяются, в частности, на небольшие магазины, прачечные и пункты питания.

В ряде случаев предпринимателям больше не придется тратить время и средства на разработку проектов по сокращению СЗЗ.

Помимо этого, еще почти для 40 объектов сократили размеры санзон. Среди них — ветлечебницы, пивоварни, производства кваса и сыродельни. Изменения в перечень внесли благодаря современным технологиям на предприятиях, которые минимизируют воздействие на окружающую среду. Приоритетом при актуализации санитарной классификации на федеральном уровне стали оценки рисков для здоровья населения.

«Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Подмосковье — один из наших приоритетов. В первую очередь это касается предоставления бизнесу всех возможностей для реализации проектов нежилого назначения и создания новых рабочих мест, а малое и среднее предпринимательство является их мощным генератором», — сказал министр по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Он подчеркнул, что меры по поддержке строительной отрасли должны повысить коммерческую активность и положительно отразиться на экономике Московской области.