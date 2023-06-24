Подмосковье 24 июня 2023, 00:23 «Не знаю, как мы выжили». Ветеран из Можайска рассказала о событиях Великой Отечественной войны Ветеран из Можайска Татьяна Калашникова рассказала о событиях Великой Отечественной войны Телеканал «360»

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Ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Федоровна Калашникова родилась в деревне Кожухово под Можайском. Она выросла в многодетной семье, была 11 ребенком. Когда началась война, девушке было всего 15 лет. Она хорошо помнит тот день и рассказала о событиях того времени.

Можайск оккупировали 13 октября 1941 года. Жители города очень боялись немцев, вспомнила Калашникова. Когда захватчики приходили, они с сестрой прятались под кровать, ведь были наслышаны о зверствах фашистов.

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Однако страх перед немцами пропадал, когда нужна была помощь солдатам Красной Армии, отметила Калашникова.

Татьяна Федоровна вспомнила, как однажды решилась поговорить с немецким солдатом, чтобы узнать судьбу красноармейца. Она узнала, что раненного бойца положат в церкви. На следующий день, собрав немного еды, пошла навестить его. Немцам представилась сестрой солдата. Еду, которую Калашникова принесла, забрали, но к красноармейцу ее не пустили.

«Не знаю, как мы выжили. Очень тяжело конечно было», — вспоминает пенсионерка о тех годах.

В возрасте 16 лет Калашникова устроилась разнорабочей на железную станцию Можайска. Прошла обучение на машиниста паровоза, но по специальности она не работала.

На товарной станции она учитывала воинские эшелоны, встречала поезда с ранеными и помогала восстанавливать железнодорожные пути. День Победы женщина встретила в Можайске. По ее словам, весь день в городе был праздник, играл духовой оркестр, все танцевали, пели песни и радовались Великой Победе. Татьяну Калашникову наградили орденом «За вклад в Победу».