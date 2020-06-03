«Не закрывайте глаза». Губернатор Подмосковья призвал жителей «сигналить» о проблемах

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к жителям региона. Речь пошла сразу о двух волнующих людей проблемах — подтоплениях и коронавирусе.

По словам губернатора Подмосковья, региону удастся побороть непогоду. Для этого мобилизованы все службы, в том числе и МЧС. Воробьев отметил, что по его распоряжению главы регионов находятся на постоянном контакте с жителями и всегда готовы приехать к ним и узнавать, чем еще можно помочь.

«Мы благодарны тем, кто сигналит нам о том или ином подтоплении. Стараемся быстро реагировать на ваши переживания и сообщения», — сказал губернатор.

Ситуация налаживается и с коронавирусом. По словам Воробьева, свободных коек стало больше, тестирований тоже больше, при этом больных выявляется меньше. Однако опасность «наступить на грабли» остается, ведь надоевший всем коронавирус еще не ушел. Несмотря на риск, жители не всегда серьезно относятся к масочному режиму.

«Вроде все все понимают. Но маски, увы, не всегда носят. Наверное, кто-то думает, что его-то точно это не коснется. Дай Бог. Но часто бывает наоборот. <…> Маски, перчатки, безопасная дистанция — это все важные правила нашей жизни. Они обязательны везде, где вы не одни, — на работе, в автобусе, магазине, парке. Если человек без маски — сделайте доброе дело, подскажите. Не закрывайте глаза», — попросил губернатор.

Андрей Воробьев подчеркнул, что сейчас очень важно запустить экономику и в текущей ситуации это становится возможным. Прийти к этому помогли несколько факторов, главный из которых — усилия врачей. Большую роль сыграли и жители региона, каждый из которых в чем-то себе отказывал, чтобы соблюдать ограничения. Те, кто старше 65 лет, и вовсе больше двух месяцев не выходили из дома. Глава региона напомнил, что специально для старшего поколения цена на маски снижена до 11 рублей за штуку. Тем, кому сейчас особенно трудно, эти средства защиты выдают бесплатно.

Кроме того, в своем обращении Воробьев отметил, что 8 июня узкие специалисты начнут работать в поликлиниках — сначала по записи. 15 июня работу начнут терапевты и педиатры. Однако говорить об открытии спортивных комплексов, ресторанов и торговых центров пока рано.

«Они откроются, как только мы увидим новые улучшения. Очень хотим это сделать, но пока рано. Как и прежде, очень много зависит от каждого из нас», — заключил Андрей Воробьев.