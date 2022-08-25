«Не встревайте между ребенком и учителем». Михалков дал совет родителям школьников

Кинорежиссер Никита Михалков, выступая на Форуме педагогов Подмосковья, посоветовал семьям школьников «не встревать» между ребенком и учителем, а по возможности дать ребенку разобраться в возможном конфликте самому. На эту тему Михалков вышел, отвечая на вопрос директора лицея № 1 из Химок о роли семьи в воспитании патриотизма и любви к родине.

«Моя мама замечательно говорила, что воспитывать надо, пока поперек кровати лежит. Лег вдоль — уже поздно. Я считаю, что связка взаимоподдерживающая, взаимозаменяемая между учителем и семьей должна быть очень мощной. Это тяжелая рутинная работа», — заметил Михалков.

После этого он порассуждал о роли родителей в отношениях учителей и детей.

«Бывают разные ситуации, но в моей семье, когда я воспитывал детей, это было табу — пойти ругаться в школу с учителем. Нужно дать детям возможность выяснять, понимать, обсуждать свои проблемы, воспитывая в себе иммунитет», — подчеркнул кинорежиссер.

По его мнению, «если нет криминала», родителям лучше не встревать между учителем и своим ребенком.

«Да, вы должны поддерживать ребенка, но <…> позвольте ему самому разобраться, а учителю — самому понять и объяснить. Мне кажется, как раз в этом заключается значение отношений между семьей и школой. Мы прекрасно понимаем, что не все дети любят школу, и подогревать эту нелюбовь в семье — это преступление, я считаю», — резюмировал Михалков.