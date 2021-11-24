Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов прокомментировал открытое письмо врачей. Он разместил комментарий в своих соцсетях и призвал не верить слухам и прислушаться к профессионалам.

«Сегодня, к сожалению, очень много тех, кто сознательно и несознательно спекулирует на теме вакцинации, пытается заработать политические очки. Не верьте слухам и теориям заговора, послушайте профессионалов, которые уже два года спасают жизни людей. Они говорят, что вакцина — это единственный надежный способ защитить свое здоровье и остановить пандемию», — подчеркнул Брынцалов.

Напомним, что главврачи больниц Москвы и Санкт-Петербурга написали открытое письмо публичным людям, которые выступают против прививок от коронавируса. Они предложили провести их по красным зонам.