Не только пировать. Жителям Подмосковья назвали места, куда можно поехать после фестиваля «Сыр! Пир! Мир!»

Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в деревне Дубровское примет гостей с 5 по 7 августа. Повеселившись, вкусно поев и погуляв, можно продолжить путешествие по интересным местам Московской области. Подборку локаций рядом с фестивалем подготовил Welcome.mosreg.

Тех, кто не спешит покинуть Подмосковье и хочет остаться в регионе на пару дней, ждут отличные отели. В M’lstra’l Hotel & SPA понравится людям со вкусом, которые ценят свое время и привыкли к комфорту. На берегу Истринского водохранилища расположился дачный отель «Истра Holiday». Он стоит в смешанном лесу, а воздух здесь невероятно чистый. В пансионате «Лесные дали» предложат весь спектр услуг для загородного отдыха. Любителей прогулок на природе встретит почти 170 гектаров леса.

Если вы взяли на фестиваль детей, то загляните и в центр «Экспонариум». Его современное музейно-образовательное пространство посвятили именно Подмосковью. Юные посетители оценят экспозицию по достоинству, да и взрослым она понравится. В интерактивном парке отдыха и развлечений «ЦЫПАрк» можно сходить в мини-зоопарк, поплавать в бассейне, пообедать или просто погулять. А в контактном зоопарке «ZООландия» ребенка познакомят с животными, расскажут, как за ними ухаживать и что такое ответственное отношение к питомцам.

Ценителям активного отдыха понравится конноспортивный клуб «Дивный»: на огромной территории, которая напоминает город, есть конюшни, ресторан, зоопарк, гостевые дома и музей. Научиться серфингу с нуля легко в виндсерфинг-клубе «Истра», а в серф-клубе «Сенеж» — арендовать сапборд на любой вкус и цвет. Помедитировать с удочкой получится в рыболовном клубе «Марлин» на реке Песочной, а взять напрокат квадроцикл и выбрать подходящий маршрут — в KVADR24.

Классные селфи выйдут на фоне пирамиды Александра Голода и «Катушек Тесла». Музей «Новый Иерусалим» и галерея скульптуры Сергея Казанцева — отличные места, чтобы приобщиться к прекрасному.

При хорошей погоде погреться на солнце можно на пляже в деревне Трусово, который оборудован всем необходимым для комфортного отдыха, или пляже «Пятница» рядом с одноименной деревней.

Рядом с местом проведения фестиваля расположились и святые места: Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, церковь Покрова Пресвятой Богородицы и храм Живоначальной Троицы.