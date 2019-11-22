Не только «Иволга». Пассажиры МЦД могут совершить бесплатную пересадку на метро и МЦК с любого поезда

21 ноября в Московском регионе начали работу первые две линии Московских центральных диаметров: МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» от Одинцова до Лобни и МЦД-2 «Курско-Рижский» от Нахабина до Подольска. В первые же дни работы МЦД на станциях в часы пик собиралось большое количество пассажиров, ожидавших поезда «Иволга». Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Многие пассажиры, решив, что только «Иволги» ходят по маршруту МЦД с бесплатной пересадкой на метро и МЦК, специально ждали такие поезда.

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«Любой электропоезд, в том числе ЭР2Р и ЭД4М, попадающий в зону Московских центральных диаметров, становится поездом МЦД с такими же тарифами. Кроме того, на МЦД-1 курсируют поезда „Аэроэкспресс“, где можно также оплатить проезд картой „Тройка“. Ввод МЦД позволил достичь интервала движения поездов 5-6 минут в часы пик. На МЦД-1 ходят „Иволги“ с семью вагонами, а на МЦД-2 — шестивагонные составы. Важно не препятствовать закрытию дверей состава, иначе это может привести к сбою работы всего поезда», — сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Поезда «Аэроэкспресс» следуют по маршруту от станции Одинцово до аэропорта Шереметьево. Они едут с остановками: Баковка, Инновационный Центр, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок, Кунцево, Фили, Тестовская, Беговая, Белорусский вокзал, Савеловский вокзал и Окружная. Тимирязевскую эти поезда будут проезжать без остановок.

Сейчас на МЦД действует три тарифные зоны: «Центральная» — в пределах станций Марк — Сетунь, Остафьево — Волоколамская. Там проезд оплачивается по карте «Тройка» с бесплатной пересадкой на метро и МЦК и стоит 38 рублей. Вторая зона — «Пригород». Она действует от начальных и конечных станций МЦД, поездка стоит 45 рублей с бесплатной пересадкой на метро и МЦК по карте «Тройка» или «Тройка-Стрелка». Зона «Дальняя» начинается за границами МЦД. Стоимость проезда по этому тарифу складывается из цены за билет на электричку до границ МЦД: 23 рубля за 1 зону + 45 рублей, а бесплатная пересадка по карте «Тройка» появляется при въезде в границы МЦД.

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Для бесплатной пересадки с МЦД на метро и МЦК необходимо активировать карту «Тройка» или карту «Тройка+Стрелка». А для оплаты проезда карту необходимо валидировать два раза — при входе и выходе, где списывается финальная стоимость поездки. Без валидации на выходе у пассажира не будет возможности бесплатно пересесть на метро и МЦК. Подробную инструкцию можно найти на сайте МЦД.

Московские центральные диаметры — масштабный проект, по задумке которого железнодорожные магистрали не привязаны к вокзалам и проходят всю столицу насквозь, что значительно сокращает время в пути жителей московского региона. По сути, МЦД можно назвать наземным метро. Поезда МЦД оборудованы зонами для маломобильных пассажиров, креплениями для велосипедов, специальными местами для хранения багажа. Ехать в поезде с комфортом можно как стоя, так и сидя. Предусмотрены в вагонах и зарядки для гаджетов, бесплатный Wi-Fi.

В будущем построят еще три диаметральные линии: Зеленоград — Раменское, Железнодорожный — Апрелевка, Пушкино — Домодедово. Работают МЦД с 5:30 утра до 1:00 ночи.