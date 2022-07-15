«Не стало моего старшего товарища». Андрей Воробьев — о смерти Ярцева
Андрей Воробьев выразил соболезнования родным Ярцева
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал бывшего тренера «Спартака» Георгия Ярцева, который скончался 15 июля, своим старшим товарищем. Глава региона выразил соболезнования его родным.
Воробьев в своем Теlеgrаm-канале отозвался о Ярцеве как об искреннем человеке с чувством юмора и характером.
«Сегодня не стало Георгия Александровича Ярцева, моего старшего товарища. <…> Тренер с большой буквы», — написал губернатор Московской области.
Ярцев, подчеркнул Андрей Воробьев, многое сделал как для развития футбола в стране, так и для «наших ребят, которые хотели играть и побеждать».
«И мы всегда будем помнить его таким. Искренние соболезнования родным и близким!» — заключил глава региона.
Предварительной причиной смерти Георгия Ярцева считают сердечную недостаточность. Его коллеги по футболу и сами спортсмены отмечали, что заслуги тренера нельзя описать несколькими словами. Ярцева не зря называли легендой «Спартака».