Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал бывшего тренера «Спартака» Георгия Ярцева, который скончался 15 июля, своим старшим товарищем. Глава региона выразил соболезнования его родным.

Воробьев в своем Теlеgrаm-канале отозвался о Ярцеве как об искреннем человеке с чувством юмора и характером.

«Сегодня не стало Георгия Александровича Ярцева, моего старшего товарища. <…> Тренер с большой буквы», — написал губернатор Московской области.

Ярцев, подчеркнул Андрей Воробьев, многое сделал как для развития футбола в стране, так и для «наших ребят, которые хотели играть и побеждать».

«И мы всегда будем помнить его таким. Искренние соболезнования родным и близким!» — заключил глава региона.

Предварительной причиной смерти Георгия Ярцева считают сердечную недостаточность. Его коллеги по футболу и сами спортсмены отмечали, что заслуги тренера нельзя описать несколькими словами. Ярцева не зря называли легендой «Спартака».