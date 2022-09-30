Подмосковье 30 сентября 2022, 16:49 Поделиться Telegram

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Viber «Не собираюсь отсиживаться». Доброволец из Подмосковья — о частичной мобилизации Доброволец из Подмосковья объяснил свое решение присоединиться к частичной мобилизации

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Житель Подмосковья, который решил добровольно присоединиться к частичной мобилизации, в беседе с «360» объяснил свой поступок. Мужчина подчеркнул, что для него неприемлемо поведение уклониста — он не собирается бегать и скрываться, ждать повестку тоже не хочет, поэтому решил пойти сам.

«Я добровольцем пришел, потому что не буду отсиживаться где-то, бежать за границу», — сказал он.

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Мужчина добавил, что служил в Воздушно-десантных войсках.

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Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. В первую очередь будут призывать мужчин, находящихся в запасе, с востребованными военно-учетными специальностями: мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Всю информацию о частичной мобилизации и ответы на самые частые вопросы оперативно публикуют на сайте «Объясняем.рф».

Накануне президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что призыву по частичной мобилизации подлежат только граждане в запасе, прежде всего имеющие востребованные специальности и опыт.

«Повторю: призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — сказал глава государства.

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