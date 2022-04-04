Не сбавляя темпов. Более 170 дорожных объектов построили в Подмосковье за 9 лет

С 2013 года в Московской области построили 171 дорожный объект: 97 дорог, 74 моста и путепровода. Об этом доложила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова на совещании губернатора Андрея Воробьева с зампредами правительства.

Общая протяженность появившихся за девять лет объектов превысила 1,1 тысячи километров. Стоимость составила 864 миллиарда рублей.

«Мы улучшили транспортную доступность для жителей, построили второе кольцо — это ЦКАД. Расширили 90% всех вылетных магистралей. Это Ярославка, Дмитровка, Минка, Новорижское шоссе, М-4 „Дон“», — напомнила Кротова.

Среди знаковых объектов она также отметила М-11 «Нева», Северный обход Одинцова, реконструкцию Лихачевского шоссе, Южный обход Подольска, развязку на улице Репина в Химках.

В рамках президентской программы построено 29 путепроводов. Кроме того, завершилось строительство обходов Химок, Бронниц, Коломны, Сергиева Посада. Также возведен мост в Дубне, уникальный объект для Московской области.

В 2022 году продолжится строительство 15 объектов. До конца года 16 объектов дорожной инфраструктуры введут в эксплуатацию. Также начнется проектирование 31 объекта.

«Мы не снижаем темпы. <…> Улучшим транспортную доступность в девяти округах Подмосковья более чем для 2,6 миллиона жителей», — заявила Анна Кротова.