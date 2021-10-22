Не ради штрафов и наказаний: рейды выявят в Подмосковье работающие втемную магазины

В Подмосковье будут проводить рейды по выявлению нарушителей среди магазинов, которые решат работать в нерабочие дни втемную. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.

«Порядка 400 человек будут задействованы. Это и сотрудники правительства Московской области, и сотрудники муниципалитетов. Естественно, эти рейды не будут направлены на то, чтобы людей штрафовать и наказывать. Прежде всего будет организована разъяснительная работа», — рассказал министр.

Он выразил надежду, что предпринимательское сообщество будет с пониманием относиться к этим рейдам. Штрафы будут предназначены только для тех, кто не смог услышать власть.

«Размер штрафов, насколько я помню, на физическое лицо до четырех тысяч, а основная история для нарушивших юридических лиц — это приостановка деятельности», — подчеркнул Воскресенский.

Нерабочие дни в Московской области начнут действовать с 28 октября и закончатся 7 ноября. Министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева ранее рассказала, что ждет бизнес в нерабочие дни.