Не ради дешевой славы. Звезды признались подмосковным волонтерам, почему помогают людям

На форуме подмосковных волонтеров ажиотаж: к ним приехала блогер-миллионник, а теперь еще и певица Марьяна Ро. Встречу организовало Главное управление социальных коммуникаций Московской области.

У Марьяны более шести миллионов подписчиков в социальных сетях. Она зарабатывает огромные деньги. При этом ей примерно столько же лет, сколько и самим добровольцам. Всего-то 22. Общий язык они нашли быстро. Пригласили молодую звезду поучаствовать с ними в акции на День Победы.

«На самом деле, это очень интересно. Я давно мечтала об этом, просто не понимала, как это сделать», — ответила Марьяна.

Оказалось, что певица уже тоже в какой-то степени волонтер. У нее есть магазин одежды секонд-хенд. И выручку от своего бизнеса блогер направляет на помощь маленькой больной девочке.

«Меня очень затронула эта история, потому что она из моего родного города, из Южно-Сахалинска. И я решила, что буду очень плохо спать, если не помогу этой малышке», — рассказала она.

Известный телеведущий Тимур Соловьев, который был модератором волонтерского форума, оказывается, тоже занимается благотворительностью. Но только об этом мало кто знает. В свое время он выиграл три миллиона рублей на известном телешоу. Деньги отдал в фонд помощи нуждающимся.

«К сожалению, сейчас огромное количество этих мошеннических схем. У меня есть один фонд, с которым я работаю. Они делают различные активности, собирают на лечение маленьким деткам. Я участвую у них в забегах, выкладываю посты. Сегодняшние ребята — они молодцы, потому что это их, по сути, такая постоянная рутинная деятельность», — говорит Тимур.

Пообщалась с волонтерами и волшебница Ольга Эбич. Ее еще называют одуванчиковой феей — в дизайне одежды она постоянно использует это растение, который является символом благотворительного фонда «Вера». Именно Ольга организовала звонок голливудской звезды Джареда Лето девушке Насте, имеющей неизлечимое заболевание.

А еще она помогала встретиться больным детям в хосписах со своими кумирами Matrang, Моргенштерном, Сергеем Галаниным. Практически никто из звезд не отказывает.