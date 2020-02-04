Жительнице Истры не продали газету за монеты по рублю и 50 копеек

Жительница Истры Валерия Савельева не смогла купить газету, потому что продавец киоска отказалась принимать у нее монеты по рублю и 50 копеек. Вместо товара девушка, по ее словам, получила лишь оскорбления.

«Пошла в эту прессу, дала деньгами по рублю, по 50 копеек — это всего-то 15 рублей. Это не много, это не килограмм мелочи. Меня чуть ли не матом послали, очень агрессивно отреагировали. Сказали „Иди сама меняй в банке“. Но что делать, если они сами дают такими монетками сдачу», — удивляется Валерия Савельева, покупатель.

Ситуация кажется абсурдной. Но интернет пестрит жалобами из разных регионов страны: в магазинах не рады пятеркам, десяткам и другой мелочи. У продавцов своя правда: в банках у них якобы не принимают чеканные монеты. Конечно, владельцы торговых точек могут обменять копейки на купюры. Только придется отдать комиссию тому же банку. Но это не оправдывает отказа принимать монеты.

«Статья 30 федерального закона о центральном банке говорит о том, что все платежи и расчеты должны производиться на территории РФ теми денежными средствами, которые находятся в обороте. И должны принимать, как купюры, так и монеты», — рассказала Оксана Комарова, юрист.

Корреспондент «360» провел эксперимент. Вооружившись мелочью, он отправился в киоски.

Копейки и рубли во всех торговых точках приняли без энтузиазма, но и не отказали. А что делать, если попадется упрямый продавец?

«В такой ситуации нужно вызвать руководство магазина и сказать о том, что обязаны принять эти денежные средства. Если руководство магазина не идет на встречу, тогда вы пишите жалобу в книге отзывов и предложений. Она должна быть везде, на любой торговой точке. Далее обращайтесь уже в управление по защите прав потребителей», — посоветовала Оксана Комарова, юрист.

Несговорчивый коммерсант может поплатиться рублем. За отказ принимать монеты предусмотрен административный штраф до трех тысяч. Валерия Савельева как раз подумывает написать обращение. Хочет добиться справедливости.