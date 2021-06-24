Не принуждая, но убеждая. Как в Подмосковье работает вакцинация на предприятиях

Подмосковные власти обязали предприятия региона привить 60% сотрудников. В НИИ имени Снегирева в Балашихе уже прибыла мобильная группа медиков, чтобы защитить людей от коронавируса. С ними договорились, чтобы работникам оборонного предприятия не пришлось никуда специально ехать. Сомневающимся без принуждения объясняют важность этой процедуры.

«У нас есть договор с Балашихинской больницей, откуда к нам приезжает выездная бригада и проводит в помещении нашего медицинского пункта вакцинацию сотрудников. Есть у нас сомневающиеся работники», — рассказал «360» генеральный директор НИИ Игорь Григорьев.

По его словам, чтобы объяснить важность прививки от ковида тем, кто никак не может решиться на укол, в доме культуры провели встречу с врачом общей практики Балашихинской больницы, которая популярно объяснила необходимость вакцинации. После этого люди перестали опасаться прививки.

Одной из первых на вакцинацию решилась начальник бюро Екатерина Карачинская. Она сообщила, что посоветовалась с мужем и они решили привиться вместе, так как впереди отпуск. В НИИ вакцинируются простые рабочие и топ-менеджеры. Кладовщик Ирина Косова объяснила, что решила сделать укол из-за внука: она собралась на дачу, а там много людей из Москвы — эпицентра пандемии, поэтому нужно обезопасить детей и себя. У сварщика Ильи Власова после укола немного поднялась температура, но брать отгул он не стал и с утра приехал на работу, так как чувствует себя нормально.

Всего на оборонном предприятии работают около 800 человек. Уже около трети сотрудников получили вакцину. Каждый день здесь прививают до 30 человек. НИИ имени Снегирева в этом году исполнилось 80 лет. Во время Великой Отечественной войны на предприятии делали взрыватели. Сейчас здесь производят сельскохозяйственную технику и выполняют некоторые оборонные заказы.