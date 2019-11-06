Активисты проекта «Народный контроль» вместе с представителями администрации городского округа Жуковский провели мониторинг оплаты проезда по безналичному расчету. Мероприятие провели после многочисленных обращений жителей. Кроме этого стартовала акция — «Не приняли карту — едешь бесплатно!»

Источник фото: телеканал «360»

Вопросы транспортной доступности городов Подмосковья регулярно обсуждаются в правительстве области и администрациях городов. На этот раз активисты проекта «Народный контроль» решили проверить, как работает оплата проезда в автобусах по безналичному расчету.

За два месяца удалось выявить больше 200 отказов в перевозке. Было принято решение устранить подобные нарушения путем особой акции.

«В результате наших рейдов мы столкнулись с плохой информированностью населения. Многие жители Подмосковья не знают, что если вам отказывают в оплате банковской картой или картой „Стрелка“ или говорят, что валидатор не работает, то вы имеет право проехать бесплатно. Это зафиксировано и в постановлении правительства», — сказал Шерзод Атаев, региональный координатор проекта «Народный контроль».

Городской округ Жуковский станет первым городом, где на маршрутах общественного транспорта появятся большие красные наклейки «Не приняли карту — едешь бесплатно». По словам руководства округа, у всех перевозчиков есть валидаторы для безналичной оплаты. Но вопросы от жителей возникают все равно.

Источник фото: телеканал «360»

«В большинстве случаев у всех перевозчиков валидаторы уже есть», — отметил Тембот Кимов,первый заместитель главы г. о. Жуковский.

В ходе совещания были высказаны идеи установки стационарных валидаторов. Такие уже стоят в общественном транспорте столицы. Проект, по словам активистов «Народного контроля», окажется не дешевым удовольствием. Однако, позволит ускорить оплату проезда и минимизировать нарушения закона со стороны компаний-перевозчиков.

Таким образом, «Народный контроль» вновь помогает оптимизировать процессы в социальной сфере жителей Подмосковья. На этот раз стал доступнее и транспорт. С помощью простого решения, больших красных стикеров, все жители будут проинформированы о своих правах. И юные, и пожилые пассажиры точно запомнят навсегда: «Не приняли карту — едешь бесплатно».