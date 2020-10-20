Не «перегореть» на учебе. Как эффективно спланировать день школьника

В условиях пандемии, когда многие школьники ушли на дистанционную учебу, особенно важно вспомнить о том, как важен правильно спланированный режим дня. От этого во многом зависит успеваемость детей. Как помочь своему ребенку стать более организованным? Ответили в Роспотребнадзоре.

Важно понять, что один из первых секретов, позволяющих детям не переутомляться, — правильное сочетание отдыха с учебой. Это поможет предотвратить раздражительность ребенка и сохранить его трудоспособность на протяжении дня.

В Роспотребнадзоре особо отметили, что наибольшее влияние на состояние здоровья школьника оказывают количество и качество сна, питание, активность.

Так, недостаток сна может привести к нарушению поступления в кровь специфических гормонов, а это отрицательно сказывается на росте и развитии.

Рекомендации

Роспотребнадзор рекомендует школьникам увеличить обычную продолжительность сна хотя бы на один час в период экзаменов, перед контрольными работами и при повышенных нагрузках.

У детей, недосыпающих по два часа, уровень работоспособности на уроках снижается до 30% по сравнению с учениками, которые соблюдают правильный режим дня.

Решить проблемы сна можно, если:

• Ложиться спать и вставать в одно и то же время. Не стоит даже на время дистанционного обучения сдвигать привычные часы;

• Ограничивать после 19:00 эмоциональные нагрузки. Например, шумные игры и просмотр фильмов;

• Подобрать собственные полезные привычки — это могут быть вечерний душ, прогулка, чтение;

• Кровати должны не провисать, быть ровными и с невысокими подушками, а комнаты важно хорошо проветривать.

Примерные нормы сна школьников

• Для ребят, которые учатся в 1-4-х классах, нормой сна считается 10-10,5 часа;

• В 5-7-х классах это 10,5 часа;

• В 6-9-х классах — 9-9,5 часа;

• В 10-11-х классах — 8-9 часов.

Первоклассникам же рекомендуют организовывать дневной сон продолжительностью до двух часов.

Организация рабочего места школьника

Желательно, чтобы дневной свет на рабочий стол падал слева, а если ребенок левша, то наоборот. По такому же принципу нужно наладить искусственное освещение.

Свет настольной лампы не должен бить в глаза. Избежать этого позволяет специальный защитный козырек, абажур.

Ноги ребенка при правильной посадке должны упираться в пол или подставку, образуя прямой угол как в тазобедренном, так и в коленном суставе.

Стул должен иметь невысокую спинку, а контроль соответствия мебели росту важно проводить не реже двух раз в год.

Работа перед дисплеем

Желательно, чтобы работа перед компьютером, планшетом или телефоном не превышала норм:

• Для ребят из 1-4-х классов — 15 минут;

• Для ребят из 5-7-х классов— 20 минут;

• Для ребят из 8-9-х классов — 25 минут;

• Для ребят из 10-11-х классов на первом часу занятий — 30 минут, на втором — 20.

Важно проветривать помещение, после занятий уделять должное внимание активности ребенка и прогулкам на свежем воздухе.

Прогулки и правильное питание

Продолжительность прогулок, подвижных игр или других видов двигательной активности должна составлять как минимум 3-3,5 часа в младшем возрасте и 2,5 часа у старшеклассников.

Во время пандемии полезными продуктами станут:

• Замороженные и консервированные фрукты. Последние лучше выбирать в собственном соку, а не в сиропе;

• Замороженные овощи, зерновые. Например, «необработанные» овес или гречка, поскольку они хранятся дольше.

Детям стоит уменьшить количество молочных продуктов — они содержат большое количество жиров. Например, плавленый сыр.

Эти продукты не обеспечат ребенка кальцием и витамином D, в отличие от натуральных. Подробнее о правильном питании для школьников рассказал врач-реабилитолог Сергей Агапкин.