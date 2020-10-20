Не «перегореть» на учебе. Как эффективно спланировать день школьника
Важно понять, что один из первых секретов, позволяющих детям не переутомляться, — правильное сочетание отдыха с учебой. Это поможет предотвратить раздражительность ребенка и сохранить его трудоспособность на протяжении дня.
В Роспотребнадзоре особо отметили, что наибольшее влияние на состояние здоровья школьника оказывают количество и качество сна, питание, активность.
Так, недостаток сна может привести к нарушению поступления в кровь специфических гормонов, а это отрицательно сказывается на росте и развитии.
Рекомендации
Роспотребнадзор рекомендует школьникам увеличить обычную продолжительность сна хотя бы на один час в период экзаменов, перед контрольными работами и при повышенных нагрузках.
У детей, недосыпающих по два часа, уровень работоспособности на уроках снижается до 30% по сравнению с учениками, которые соблюдают правильный режим дня.
Решить проблемы сна можно, если:
• Ложиться спать и вставать в одно и то же время. Не стоит даже на время дистанционного обучения сдвигать привычные часы;
• Ограничивать после 19:00 эмоциональные нагрузки. Например, шумные игры и просмотр фильмов;
• Подобрать собственные полезные привычки — это могут быть вечерний душ, прогулка, чтение;
• Кровати должны не провисать, быть ровными и с невысокими подушками, а комнаты важно хорошо проветривать.
Примерные нормы сна школьников
• Для ребят, которые учатся в 1-4-х классах, нормой сна считается 10-10,5 часа;
• В 5-7-х классах это 10,5 часа;
• В 6-9-х классах — 9-9,5 часа;
• В 10-11-х классах — 8-9 часов.
Первоклассникам же рекомендуют организовывать дневной сон продолжительностью до двух часов.
Организация рабочего места школьника
Желательно, чтобы дневной свет на рабочий стол падал слева, а если ребенок левша, то наоборот. По такому же принципу нужно наладить искусственное освещение.
Свет настольной лампы не должен бить в глаза. Избежать этого позволяет специальный защитный козырек, абажур.
Ноги ребенка при правильной посадке должны упираться в пол или подставку, образуя прямой угол как в тазобедренном, так и в коленном суставе.
Стул должен иметь невысокую спинку, а контроль соответствия мебели росту важно проводить не реже двух раз в год.
Работа перед дисплеем
Желательно, чтобы работа перед компьютером, планшетом или телефоном не превышала норм:
• Для ребят из 1-4-х классов — 15 минут;
• Для ребят из 5-7-х классов— 20 минут;
• Для ребят из 8-9-х классов — 25 минут;
• Для ребят из 10-11-х классов на первом часу занятий — 30 минут, на втором — 20.
Важно проветривать помещение, после занятий уделять должное внимание активности ребенка и прогулкам на свежем воздухе.
Прогулки и правильное питание
Продолжительность прогулок, подвижных игр или других видов двигательной активности должна составлять как минимум 3-3,5 часа в младшем возрасте и 2,5 часа у старшеклассников.
Во время пандемии полезными продуктами станут:
• Замороженные и консервированные фрукты. Последние лучше выбирать в собственном соку, а не в сиропе;
• Замороженные овощи, зерновые. Например, «необработанные» овес или гречка, поскольку они хранятся дольше.
Детям стоит уменьшить количество молочных продуктов — они содержат большое количество жиров. Например, плавленый сыр.
Эти продукты не обеспечат ребенка кальцием и витамином D, в отличие от натуральных. Подробнее о правильном питании для школьников рассказал врач-реабилитолог Сергей Агапкин.