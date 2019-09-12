«Не ожидал, что все так красиво». Четверо детей-сирот получили ключи от новых квартир в Красногорске

Четверо детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от новых квартир в городском округе Красногорск. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Ключи новоселам вручила глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина. Первые четыре новосела уже въехали в свои квартиры в микрорайоне Изумрудные холмы и поселке Аристово.

Источник фото: администрация городского округа Красногорск

«Все наши службы отработали — и имущественный комплекс, и строительный, и органы опеки и попечительства и Управление социальной защиты. Мы постарались сделать так, чтобы квартиры, в которые въезжают наши дети были оснащены всем необходимым минимальным набором, чтобы заехать и жить», — сделала акцент Эльмира Хаймурзина.

Источник фото: администрация городского округа Красногорск

Глава городского округа поблагодарила представителей бизнес-сообщества за помощь в оснащении квартир детей-сирот всем необходимым.

Денис Редникин, получивший свое жилье, приятно удивлен обстановкой квартиры. «Вообще, я не ожидал квартиру увидеть такой обустроенной. Многим моим друзьям в новостройках тоже давали новые квартиры, но необустроенные! Не ожидал, что все так ярко, красиво. Обои. Все именно так, как нужно!» — сказал Денис.

Источник фото: администрация городского округа Красногорск

Трое новых обладателей своего жилья сейчас заканчивают профессиональную подготовку по специальностям «лаборант», «парикмахер» и «штукатур-маляр». Четвертый новосел заканчивает 9-й класс и собирается поступать в колледж.

Источник фото: администрация городского округа Красногорск

18-летний Святослав Ионин рано остался без родителей. В 2005 году после гибели мамы он оказался в красногорском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, затем в приемной семье. И вот Святослав получил из рук главы округа ключи от собственной квартиры в Аристово.

«Недолго ждали. Ему в январе исполнилось 18. Сентябрь — он уже получил квартиру, — рассказала приемная мать Святослава Ольга Егорова. — Вы знаете, эмоции: великолепно все! Все устроено».

Источник фото: администрация городского округа Красногорск

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина пожелала ребятам обрести в новых квартирах свое счастье и самореализоваться.

Всего в рамках государственной программы Московской области «Жилище» в 2019 году в Красногорске жильем будет обеспечено квартирами 11 детей-сирот.