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    16 мая 2022, 13:20

    «Не оставили без внимания». Губернатора Подмосковья поблагодарили за появление ФОК «Звездный» в Жуковском

    Глава Жуковского Прохоров рассказал главе Подмосковья Воробьеву о новом ФОК «Звездный» и состоянии стадиона

    Оксана Кириллова

    В Жуковском Московской области появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездный». За такое название проголосовали местные жители, сообщил глава города Юрий Прохоров губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Прохоров поблагодарил власти Московской области «за сопровождение и помощь в этом проекте». К благодарностям прсоединились и тренеры.

    По словам главы Жуковского, ФОК появился в одном из самых густонаселенных районов города. Здесь можно будет заниматься всеми массовыми видами спорта: гимнастикой, бадминтоном, волейболом, баскетболом, фитнесом, боксом.

    «Не оставили без внимания». Губернатора Подмосковья поблагодарили за появление ФОК «Звездный» в Жуковском | Изображение 1Источник фото: пресс-служба правительства Московской области

    Одновременно помещения комплекса способны вместить до 70 человек. В течение недели там будут постоянно тренироваться до 400 жителей.

    «Буквально сегодня, я думаю, мы уже зарегистрируем на сайте по спорту Подмосковья этот объект, чтобы жители уже могли заходить на него, записывать детей в секции», — добавил Прохоров.

    По его словам, в комплексе введут социальные часы для ветеранов, пенсионеров.

    «Не оставили без внимания». Губернатора Подмосковья поблагодарили за появление ФОК «Звездный» в Жуковском | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    «Со всей душой и сердцем»

    Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Зитта Букова поблагодарила Андрея Воробьева за появление нового ФОКа и пообещала, что там будут воспитывать спортсменов высшего класса.

    «Андрей Юрьевич, все спортсмены города довольны тем, что в Жуковском появился такой замечательный физкультурный объект, особенно гимнастки. Мы очень признательны, что в такое непростое, тяжелое время вы уделили внимание нашему спорту, не оставили без внимания, подарили замечательный спортивный зал», — обратилась тренер к Андрею Воробьеву.

    «Не оставили без внимания». Губернатора Подмосковья поблагодарили за появление ФОК «Звездный» в Жуковском | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Она отметила, что зал гимнастики прекрасен: высокие потолки, современное ковровое покрытие, интерьер, опоры зеркала — все соответствует «тому регламенту современности, при котором должны заниматься гимнастки».

    «Спасибо вам большое за профессионализм, за то, что у нас такой высокий уровень художественной гимнастики. Это говорит, что наставники, тренеры не просто профессиональны, а со всей душой и сердцем к этому относятся, поэтому все получается», — ответил глава Подмосковья.

    «Не оставили без внимания». Губернатора Подмосковья поблагодарили за появление ФОК «Звездный» в Жуковском | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    Легендарный стадион

    Губернатор Андрей Воробьев также поинтересовался у Юрия Прохорова, как в Жуковском работает центральный стадион.

    «Он тоже у вас легендарный, задействован под легкую атлетику. Какого его состояние?» — спросил глава Подмосковья.

    Прохоров отметил, что стадион капитально отремонтировали. Ранее на это выделили средства, и теперь состояние объекта поддерживается. В 2022 году планируется замена покрытия беговых дорожек.

    Глава Жуковского сообщил, что этот стадион — «больше под легкую атлетику». Там занимается «огромное количество» детей города.

    «Благодаря вашей программе „Открытый стадион“ жители и утром, и днем могут прийти спокойно побегать, позаниматься», — обратился Прохоров к губернатору Воробьеву.