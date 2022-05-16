«Не оставили без внимания». Губернатора Подмосковья поблагодарили за появление ФОК «Звездный» в Жуковском

В Жуковском Московской области появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездный». За такое название проголосовали местные жители, сообщил глава города Юрий Прохоров губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Прохоров поблагодарил власти Московской области «за сопровождение и помощь в этом проекте». К благодарностям прсоединились и тренеры.

По словам главы Жуковского, ФОК появился в одном из самых густонаселенных районов города. Здесь можно будет заниматься всеми массовыми видами спорта: гимнастикой, бадминтоном, волейболом, баскетболом, фитнесом, боксом.

Источник фото: пресс-служба правительства Московской области

Одновременно помещения комплекса способны вместить до 70 человек. В течение недели там будут постоянно тренироваться до 400 жителей.

«Буквально сегодня, я думаю, мы уже зарегистрируем на сайте по спорту Подмосковья этот объект, чтобы жители уже могли заходить на него, записывать детей в секции», — добавил Прохоров.

По его словам, в комплексе введут социальные часы для ветеранов, пенсионеров.

Источник фото: телеканал «360»

«Со всей душой и сердцем»

Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Зитта Букова поблагодарила Андрея Воробьева за появление нового ФОКа и пообещала, что там будут воспитывать спортсменов высшего класса.

«Андрей Юрьевич, все спортсмены города довольны тем, что в Жуковском появился такой замечательный физкультурный объект, особенно гимнастки. Мы очень признательны, что в такое непростое, тяжелое время вы уделили внимание нашему спорту, не оставили без внимания, подарили замечательный спортивный зал», — обратилась тренер к Андрею Воробьеву.

Источник фото: телеканал «360»

Она отметила, что зал гимнастики прекрасен: высокие потолки, современное ковровое покрытие, интерьер, опоры зеркала — все соответствует «тому регламенту современности, при котором должны заниматься гимнастки».

«Спасибо вам большое за профессионализм, за то, что у нас такой высокий уровень художественной гимнастики. Это говорит, что наставники, тренеры не просто профессиональны, а со всей душой и сердцем к этому относятся, поэтому все получается», — ответил глава Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Легендарный стадион

Губернатор Андрей Воробьев также поинтересовался у Юрия Прохорова, как в Жуковском работает центральный стадион.

«Он тоже у вас легендарный, задействован под легкую атлетику. Какого его состояние?» — спросил глава Подмосковья.

Прохоров отметил, что стадион капитально отремонтировали. Ранее на это выделили средства, и теперь состояние объекта поддерживается. В 2022 году планируется замена покрытия беговых дорожек.

Глава Жуковского сообщил, что этот стадион — «больше под легкую атлетику». Там занимается «огромное количество» детей города.

«Благодаря вашей программе „Открытый стадион“ жители и утром, и днем могут прийти спокойно побегать, позаниматься», — обратился Прохоров к губернатору Воробьеву.