«Не морочить друг другу голову». Воробьев попросил правительство ускорить процессы согласования с инстанциями

Следует ускорить, оцифровать и в общем оптимизировать процессы согласования с различными инстанциями в РФ. Об этом заявил губернатор области Андрей Воробьев на Межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта в Истре.

Губернатор обратился с этой просьбой к первому заместителю председателя правительства России Андрею Белоусову.

Говоря о затягивании подобных процессов, Воробьев перечислил такие инстанции, как Роснедра, Росрыболовство, Минприроды, Минкультуры, Минпромторг, ФАС и Минюст. Так, Росрыболовство, по его словам, тратит на согласование проектов до шести месяцев. Минприроды — 109 дней. И, как размышляет губернатор, если кто-то захотел построить глэмпинг или коттедж, то зачем они ему будут нужны через 109 дней? Лето уже закончится.

«Минкультуры — это святое. Но все знают, что такое согласования с Минкультуры. Самое печальное, что оно происходит в бумаге. Андрей Ремович, было бы здорово все это в электронном виде подать, чтобы не морочить друг другу голову», — обратился Воробьев к Андрею Белоусову.

Также он предложил публиковать газеты в электронном виде, чтобы не тратить бюджет на их печать.

В ходе форума губернатор также рассказал, как полный переход в «цифру» искоренил взяточничество. По его словам, Инвестиционный портал Московской области позволяет работать с документами полностью в цифровом формате, минуя бюрократию.