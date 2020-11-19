Не имеющий аналогов препарат от псориаза и кожных ран изобрели в Подмосковье

У «ПанаЦерия» нет аналогов не только в России, но и за рубежом. Он показан при кожных заболеваниях, среди которых язвы, угри, экземы, герпес, грибковые заболевания и не только.

Препарат комплексно защитит кожу. Это противовоспалительное средство с ранозаживляющим и обезболивающим эффектом. Его разработали и запатентовали ученые из Пущина и столицы. Они выбрали нестандартный подход, решив применить оксид церия.

«Много лет мы занимались анализом оксида церия — вещества, которое находится в основе нашего препарата», — отметил Антон Попов.

Препарат сократит сроки заживления ран, ожогов, предотвратит инфицирование и при своевременном использовании позволит максимально снять все осложнения. Он активен даже в борьбе с укусами насекомых.

Мне 32 года. Из них 10 лет работаю в институте над созданием препарата для лечения разных повреждений кожи, в том числе ожогов, травм, порезов. Сейчас перешли к модели псориаза Антон Попов.

Как косметическое средство этот препарат поступит в продажу до конца года. А для старта продажи в виде лекарственного средства потребуется еще от года до двух лет — проведут дополнительные тестирования. Ожидается, что препарат будет лучше аналогов по цене и качеству.