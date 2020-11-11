Подмосковья борется за то, чтобы смертность в регионе не росла. Андрей Воробьев на форуме АСИ акцентировал внимание на том, что лечащие СОVID-19 врачи даже не бывают дома.

И нужно понять, что в отличие от нас с вами вся система здравоохранения, в частности врачи, они не живут дома. Мы с вами вечером приедем домой, а врачи домой не возвращаются Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

«У нас есть инструментарий, как сдержать заболеваемость. Мы ни в коем случае не хотим портить чью-то жизнь и ограничивать свободу. Но мы хотим сохранить жизнь людей, оказавшихся на койках», — сказал Андрей Воробьев.

Старшее поколение оказалось в трудной ситуации. Главное — оказывать всем заболевшим необходимую помощь. Для этого у федеральных, региональных, муниципальных властей должны быть деньги.

«Поэтому такая большая программа лояльности и поддержки. Но поддержки много не бывает ни для бизнеса, ни для человека. И мы должны опираться на свои ресурсы», — добавил Воробьев.

Глава региона заявил, что ношение масок действительно оказалось эффективным. Особенно важно их надевать в общественном транспорте. Губернатор отметил, что находится в тесном контакте с мэром российской столицы Сергеем Собяниным. И Москва, и Подмосковье работают сейчас как одна команда.

«Мы с Сергеем Семеновичем каждый день находимся в постоянном контакте. Прежде чем что-то принять, нужно обсудить, подумать и посоветоваться со специалистами», — добавил губернатор Подмосковья.

Ранее Воробьев заявил, что Московская область потратит на борьбу с COVID-19 порядка 60 миллиардов рублей. Это 10% от всего бюджета региона.