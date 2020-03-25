Не ходите в МФЦ — платите за квартиру из дома
С 26 марта жители Москвы и Московской области старше 65 лет, а также те, у кого есть тяжелые хронические заболевания, обязаны соблюдать домашний карантин.
Многие жители Подмосковья регулярно пользуются сайтом Московского областного единого информационно-расчетного центра МосОблЕИРЦ). Через него можно легко и удобно передать показания счетчиков, а также оплачивать счета.
Для начала нужно зарегистрироваться на сайте — указать ФИО, телефон, адрес электронной почты, пол и дату рождения, придумать пароль. После этого в личном кабинете можно оплачивать все коммунальные услуги, не выходя из дома.
Если это выглядит сложно, можно обратиться за помощью к родственникам, в социальные службы или к волонтерам.
Не нужно бежать в банк. Попросите своих родственников или знакомых, или просто отложите платеж до середины апреля. Мы приняли меры, чтобы никаких блокировок и штрафов не было. Очень важно, чтобы начиная с четверга 26 марта до вторника 14 апреля вы оставались дома.Андрей ВоробьевГубернатор Московской области
В интернете можно не только платить за квартиру. Есть еще портал государственных и муниципальных услуг Московской области — Uslugi.mosreg.ru. Жителям региона там доступно почти 170 онлайн-услуг.
Например, на портале можно прикрепиться к поликлинике и записаться на прием к врачу (или вызвать его на дом), оформить пособие. Родители могут выбрать для детей секцию или кружок. Предприниматели — подать декларацию на недвижимость или получить разрешение на капитальное строительство.
С марта подмосковные госулуги стали сайтом, куда можно зайти даже при нулевом балансе.