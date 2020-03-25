Во время карантина приходится заниматься рутинными делами: передавать показания счетчиков, платить за квартиру, вести бизнес. «360» подготовил инструкцию для жителей Подмосковья, как получить необходимые услуги онлайн. Список необходимых сайтов прилагается.

С 26 марта жители Москвы и Московской области старше 65 лет, а также те, у кого есть тяжелые хронические заболевания, обязаны соблюдать домашний карантин.

Многие жители Подмосковья регулярно пользуются сайтом Московского областного единого информационно-расчетного центра МосОблЕИРЦ). Через него можно легко и удобно передать показания счетчиков, а также оплачивать счета.

Для начала нужно зарегистрироваться на сайте — указать ФИО, телефон, адрес электронной почты, пол и дату рождения, придумать пароль. После этого в личном кабинете можно оплачивать все коммунальные услуги, не выходя из дома.

Если это выглядит сложно, можно обратиться за помощью к родственникам, в социальные службы или к волонтерам.

Не нужно бежать в банк. Попросите своих родственников или знакомых, или просто отложите платеж до середины апреля. Мы приняли меры, чтобы никаких блокировок и штрафов не было. Очень важно, чтобы начиная с четверга 26 марта до вторника 14 апреля вы оставались дома. Андрей Воробьев Губернатор Московской области

В интернете можно не только платить за квартиру. Есть еще портал государственных и муниципальных услуг Московской области — Uslugi.mosreg.ru. Жителям региона там доступно почти 170 онлайн-услуг.

Например, на портале можно прикрепиться к поликлинике и записаться на прием к врачу (или вызвать его на дом), оформить пособие. Родители могут выбрать для детей секцию или кружок. Предприниматели — подать декларацию на недвижимость или получить разрешение на капитальное строительство.

С марта подмосковные госулуги стали сайтом, куда можно зайти даже при нулевом балансе.