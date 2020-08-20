«Не городить кирпичи и штукатурку». Школы из стекла предложили построить в Подмосковье

В Серпухове 1 сентября откроется пристройка к школе №9. Ее возводят, чтобы дети не учились во вторую смену. В новых классах побывал губернатор Московской области Андрей Воробьев, рассказав, как можно ускорить строительство.

Глава региона напомнил, что в прошлом году в Подмосковье заложили 50 школ по национальному проекту. Некоторые из них уже готовы. В других, возможно, будут стеклянные стены.

«Мне кажется, это быстрее и дешевле, если мы будем делать звукоизоляционные, но стеклянные [стены]. Ясно, что они должны быть безопасными. <…> Не городить ни кирпичи, ни штукатурку», — сказал губернатор. Такую идею он обсуждал с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Возведение пристройки в Серпухове ведется в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Подрядчиком работ выбрали ООО «2Б Проект». Объект он должен сдать 24 августа, а 1 сентября пристройку введут в эксплуатацию.

Пристройка даст серпуховской школе 200 дополнительных мест. Сейчас она почти готова — идут работы по благоустройству территории, строители монтируют фасад здания учебного заведения, выполняют отделку и налаживают внутренние коммуникации.

На готовность к 1 сентября проверят все подмосковные малокомплектные школы. Воробьев подчеркнул, что их ученики, как и воспитанники больших учебных учреждений, должны получать горячее питание.

«Учителя большие молодцы. Дистанционное обучение сложное, <…> но в этом году у нас хорошие результаты по ЕГЭ. У нас задача заключается в том, чтобы школа работала полный день», — сказал губернатор.

Сейчас все помещения предполагают и учебную, и внеурочную деятельность, реализуется проект «Большая перемена», работают фотокружок и лаборатория для младших школьников, функционируют школьное телевидение, спортивный клуб и зал.